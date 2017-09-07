Радиоведущий требует вернуть уволенную за фотографии учительницу из Омска

Радиоведущий уверен, что увольнение за снимки в купальнике совершенно неправильный поступок. Сами фотографии он назвал полностью приемлемыми и даже художественными.

26-летняя Виктория, работавшая в одной из школ Омска, была уволена из-за того, что приняла участие в рекламе магазина в купальнике plus-size. Однако снимки показались администрации учебного заведения слишком откровенными, чем нанесли урон имиджу школы и опорочили звание педагога. Сама учительница рассказала, что в социальных сетях своих фотографий не размещала. Однако она думает, что родители учеников могли натолкнуться на них в Сети, после чего обратились к руководству школы, опасаясь, что дети могут их увидеть.

Радиоведущий Сергей Стилавин требует вернуть Викторию на работу, ведь в фотографиях нет ничего плохого. Напротив, он считает, что снимки являются прекрасным примером того, как человек может быть счастлив и иметь занятия, не связанные с основной работой. Пользователи Сети согласны с мнением радиоведущего, считая полным бредом увольнения за подобные снимки, в которых нет и намёка на откровенность.