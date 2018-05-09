«Дураки и дороги»: В Красноярске высмеяли проведённую в ямы дорожную разметку

На дороге Красноярска появилась удивительная разметка, пополнившая сборник историй о «дураках и дорогах». Жители города шокированы работой коммунальщиков.

Первые летние месяцы всегда ознаменованы активной работой коммунальных служб по обновлению дорожной разметки. Но решение «специалистов» в Красноярске поставило в неловкую ситуацию не только автолюбителей, но и других горожан. Белая прерывистая линия появилась прямо в ямах.

Фотографиями поделился изумлённый прохожий. Он запечатлел участок дороги, проходящий около жилых домов. Несмотря на тихую местность, машины там проезжают часто. Однако за ремонт дороги или даже латку множества ям власть города браться не спешит. Но поскольку нанести разметку нужно, было принято решение проводить её прямо через ямы. Такое ноу-хау разозлило жителей города, они возмущены халатным отношением к дорогам и откровенным издевательством над водителями.