«Интересно, но неловко»: Темнокожая актриса рассказала о сложностях игры из-за расы

Темнокожая актриса Сандра Окли снялась в одном из эпизодов популярного сериала «Секс в большом городе». Знаменитость рассказала об ощущениях от участия в проекте, где больше не было актрис с такой внешностью

Сандра Окли снялась в третьем сезоне сериала - в эпизоде «No Ifs, Ands или Butts». Там она сыграла сестру парня одной из главных героинь, Адину. Её персонаж сначала рад встрече с девушкой, но потом злится, поскольку у предполагаемой золовки белая кожа. В итоге, пара расстаётся. По словам Сандры Окли, когда она играла такую героиню, то чувствовала себя неловко – сериал показал достаточно стереотипное отношение в плане восприятия рас, как сообщает HotGeo.

Актриса вспоминает, что тогда (на момент съёмок ей было 20 лет) была счастлива получить эту работу и быть частью «сказочного шоу». Однако спустя годы Сандра Окли поняла, что хоть это и было интересно, но она не хотела уже сейчас снова играть такого персонажа – лучше быть без работы, чем показывать ссоры по расовому признаку.