«Изможденность и нехороший цвет лица»: поклонники предостерегают Елену Малышеву

Елена Малышева, после того, как села на диету, старается информировать подписчиков своей страницы об успехах. Дело в том, что на твердо решила влезть в любимое платье и готова ради этого на любые жертвы. Поклонники, тем не менее, считают, что телеведущей следует быть осторожной и не перестараться.

Несмотря на добровольный переход к скудному рациону, поглощению большого количества жидкости, вес Малышевой упорно стоит практически на тех же позициях. Регулярно взвешиваясь, она сокрушается: «Опять ноль килограмм!». Подсчитывая полученные за день калории, Елена удивлена: «Это же практически голод», а воз и ныне там. Тем не менее, она решительно настроена выполнить обещание, данное поклонникам – показаться для них в красивом платье.

Однако, комментаторы странички просят Елену не рисковать своим здоровьем. Они отмечают изможденность телезвезды и нехороший цвет ее лица. Самые нетерпеливые предлагают Малышевой влезть в другое платье и прекратить мучения. Сама же Елена предупреждает поклонников, чтобы они не повторяли ее опыт без консультации с врачом. «А лучше купите диету Елены Малышевой. Это правильное сбалансированное питание, на котором вы будете терять 4 – 6 кг в месяц», - добавляет хитрая телеведущая.