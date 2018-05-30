Катя Гордон вновь обратилась к Марии Погребняк и Алле Довлатовой из-за грудного вскармливания

Правозащитница Катя Гордон после долгого молчания из-за ссоры с Марией Погребняк и Аллой Довлатовой вновь обратилась к оппоненткам. Женщина до сих пор пытается переубедить их, что публичное грудное вскармливание – это правильно.

В качестве нового довода Катя Гордон приводит картину, на которой изображёна Дева Мария, кормящая грудью маленького Иисуса. Это фото было якобы сделано в одной из церквей в Лондоне, где разрешено кормление грудью.

Вспомнив о старой ссоре с соперницами в прямом эфире, Гордон написала: «В Лондоне... на почте, в церкви, в кафе, в торговых центрах... милым Погребняк и Довлатовой посвящаю. Девочки, очухайтесь, мир образованнее и добрее вас. Кормить грудью в общественном месте это не стыдно, не позорно и никак не связанно с проституцией или распущенностью».

И на этот раз мнение её подписчиков также не было единым. Большинство женщин в комментариях выступили за инициативу нормализовать грудное вскармливание в общественных местах. Но кормящим мамочкам стоит всё же иметь при себе платок, которым можно прикрыть процесс, о чём говорили и радиоведущая Алла Довлатова и мать троих детей Мария Погребняк. А Катя Гордон в очередной раз осталась без массовой поддержки подписчиков.