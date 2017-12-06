Юлия Савичева призналась, что хотела быть танцовщицей

Одна из самых популярных исполнительниц России Юлия Савичева в детстве мечтала о другой судьбе, используя любой шанс для её воплощения.

Юлия Савичева до сих пор собирает полные залы, а её песни поёт молодёжь. Но детство девочки Юли прошло не у микрофона. С трёх лет она стала покорять танцевальную сцену. Сначала на обеденном столе в маминой юбке, а затем меняя стили и коллективы. На профессиональное занятие по танцам Юлия Савичева попала в пять лет, где она сразу же заняла место солистки.

Переехав с родителями в Москву, девочка решила посвятить жизнь балету. Но несмотря на идеальные главные характеристики - выворотность, растяжку, ритмику, взять её не смогли из-за «проблемных» стоп. Проведя несколько лет в школе спортивно-бальных танцев, Юлия Савичева доросла до «Фабрики звёзд», где её навыки стали очень кстати. Сейчас певица радует поклонников своей танцевальной грацией на концертах и в клипах, активно призывая учиться управлять своим телом с ранних лет.