Непослушные мальчики: Анфиса Чехова считает себя «умной» мамой

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова обсудила с фанатами вопросы материнства, отметив, что собственное поведение в этом плане её устраивает, как сообщает VladTime. Знаменитость пояснила такую позицию.

У актрисы есть шестилетний сын, и потому Анфиса Чехова заявила, что понимает, как это – быть «умной» мамой. Знаменитость отметила, что не должно быть никаких опасений перед родительством. Души детей «сами» выбирают отцов и матерей, потому последние уже «правильные».

Дело в том, что имеет место так называемая кармическая отработка. Анфиса Чехова порекомендовала родителям не строить какие-то особые схемы, а просто заботиться о детях и давать им всё, что нужно в жизни. Следует только немного подталкивать чад к выбору максимально правильных решений, однако ни в коем случае не принуждать их. Интернет-пользователи такую позицию звезды полностью одобрили.