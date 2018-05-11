Эксперты: Цензура разлагает общество

Специалисты привели примеры того, как цензура вредит современному обществу и почему она бесполезна в Сети, как сообщает VistaNews.

Мировая история гласит – чем больше кто-то хочет что-то запретить или убрать, тем больше усиливается конфликт, а данные больше распространяются. Это понятно на примере сухого закона в США – тогда люди стали больше совершать преступления. Когда начали запрещать религию – церкви начали быть популярнее.

То же произошло, когда пытались заблокировать интернет-троллей, и такая же ситуация была с Ку-клукс-кланом. Эксперты отметили, что прямые запреты приводят только лишь к разложению. Общество не будет слушать требования, зато поймёт спокойные доводы, внешне не обязательные к исполнению, и придёт к альтернативе.