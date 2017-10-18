Поклонники Джонни Деппа презентовали актеру откровенный портрет

Поклонники Джонни Деппа в Польше презентовали актеру откровенный портрет, который заинтересовал знаменитость. Об этом передают зарубежные СМИ.

55-летний популярный актер Джонни Депп прибыл с визитом в Польшу, где прямо в международном аэропорту его встретили преданные поклонники. Фанаты стали дарить знаменитости национальные подарки, однако актера больше всего впечатлила картина, где Депп изображен в полный рост.

Примечательно, но поклонники нарисовали актера полностью голым, что значительно повеселило Деппа. В знак благодарности Джонни остановился, чтобы поговорить с фанатом, который нарисовал картину и дал свой автограф.