В Ростове матери с маленькими детьми пожаловались на новую набережную

Недавно в Ростове сделали новую набережную, перестроив старую. Однако оказалось, что для матерей с маленькими детьми она совсем не подходит.

В первую очередь, дело в отсутствии пандусов на лестницах. Под мостом есть лифты, однако оказалось, что они работают не круглосуточно, а только до 8 вечера. Также автобус едет до местного Центрального рынка, а вот остановка в сторону города не обнаружилась ни в прямом, ни в обратном направлении при выходе с набережной.

Подземный переход за постом пандусами обладал, однако бордюры так оказались слишком высоки. Одна жительница Ростова пожаловалась, что из-за этого её дочь чуть не выпала из коляски при подъёме. Пользователи Сети, где была опубликована жалоба на состояние набережной, разделились во мнении. Одни заявили, что раньше действительно было получше, а другие отметили, что всё равно новый вариант гораздо презентабельнее.