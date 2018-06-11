Прокатил с ветерком: Лена Миро рассказала о мошенничестве таксистов

Известная блогер Лена Миро в новой скандальной статье разоблачила недобросовестных таксистов. Журналистка заявила, что они с нетерпением ожидают приезда туристов на Чемпионат мира, чтобы за их счет обогатиться.

Лена Миро решила обезопасить иностранцев и сообщить, чтобы они были внимательны, когда недобросовестный таксист-мошенник решит их обмануть на деньги. Блогер привела в пример случай, когда на днях иностранец попросил московского таксиста доставить его в аэропорт Шереметьево. За поездку таксист потребовал 23 тысячи рублей и не выпускал туриста из машины, пока тот не расплатится.

«23 тысячи рублей - это не цена за поездку в такси, а, как минимум, стоимость кортежа автомобилей, состоящего из головного Майбаха, двух представительских БМВ и пяти Меринов бизнес-класса, идущих сзади», - заявила Миро. При этом блогер утверждает, что за период Чемпиона мира по футболу таксисты все-таки обманут немало туристов.