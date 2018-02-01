НЛО или самолёт: Странное кольцо вместо облаков напугало жителей Краснодара

В Краснодаре 14 июня утром можно было наблюдать необычное явление в небе. Кольцо вместо облаков напугало горожан, посчитавших это действием инопланетян и кораблей пришельцев в целом.

Жители Краснодара стали предполагать, в следствии чего появилось огромное кольцо в небе и что оно символизирует. Некоторые пришли к выводу, что так авиация РФ напомнила о начинающемся ЧМ-2018. Однако, кольцо не так похоже на форму мяча, как на логотип телекоммуникационной компании «МТС».

Другие же жители пришли к выводу, что это результат действия НЛО, ведь самолёт в небе никто не наблюдал. Самые остроумные ответы касались результатов матча с участием сборной РФ, где, по мнению части жителей Краснодара, футболисты не забьют ни единого гола в ворота соперников. Точного ответа, что же означает данное кольцо и наблюдалось ли оно в других городах РФ на данный момент нет.