Александр Розенбаум выразил своё сожаление о смерти Говорухина и назвал его одним из лучших сынов Отечества

Певец в своём Instagram выразил свои соболезнования в связи со смертью Говорухина. Розенбаум поблагодарил Станислава Сергеевича за его вклад в российское общество и назвал его колоссальным пластом своей жизни.

Розенбаум написал, что всё, к чему прикасался творец, приобретало новый смысл и пронзительное звучание, проникавшее в души и сердца людей. Мужчина отметил, что чудеса, написанные Говорухиным акварелью, никак не вяжутся с его внешней суровостью. Он сказал, что Станислав был очень трепетным и добрым человеком, а его слова наполняли людей надеждой.

Комментаторы поддержали Розенбаума и тоже выразили своё восхищение ушедшим из жизни творцом.

Станислав Говорухин – советский и российский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, общественный и политический деятель. Он скончался 14 июня в возрасте 82 лет от проблем с лёгкими.