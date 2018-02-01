Винни-Пух в Курске: лисёнка спасли из ловушки

Маленький лис решил, что в ёмкости, в которую он заглянул, найдёт еду. В итоге он лишь застрял, но лисёнку помогли неравнодушные прохожие.

В Курске маленький хищник в поисках еды попытал удачу и залез в пластиковую бутылку, у которой было срезано горлышко. Но лисёнку повезло не больше, чем Винни-Пуху, который застрял после сытного обеда на выходе из норки. Жизнь похожа иногда на мультик, так и здесь история заканчивается хорошо.

Люди помогли одному из братьев наших меньших и вытащили лисёнка, тем самым спасли из ловушки. Также «спасатели» поделились фото, на которых запечатлён процесс высвобождения малыша. На снимке справа заметно по глазам, как животное само удивлено произошедшим. По мнению комментаторов было бы неплохо, если спасшие лисёнка люди продолжали о нём заботиться. Интернет-пользователи также заметили, что лисёнок по-своему рад и благодарен людям, пришедшим на помощь.