Девушка из ЛНР поплатилась за порно

Приехав к своим друзьям в Россию, девушке пришлось оплатить «развлекательную» услугу, которая предоставляется бесплатно.

Светлана Лобанова, уроженка ЛНР, приехала в Псков, чтобы наладить свои дела и встретиться с давними друзьями. Пока не было возможности решить все вопросы или выйти из дома на встречу с друзьями, девушка решила развлечь себя самостоятельно. Войдя на порносайт, девушка посмотрела несколько видео сексуального характера. После этого она поплатилась за свою любознательность.

Через некоторое время Светлане по телефону прочитали лекцию о том, что просмотр порно в России нелегален и за это можно попасть в тюрьму. Фейковый представитель «полиции» развёл девушку на деньги, объяснив, что на первый раз можно обойтись штрафом в крупную сумму денег: четыре тысячи рублей. Светлана согласилась и перевела на карточку, номер которой ей предоставили, пять тысяч, потому что не было возможности разменять деньги. Получив свою сумму, «полицейский» больше не выходил на связь. А друзья, которым Светлана всё рассказала, огорчили её тем, что за порно не платят штрафы. Таким образом, эта девушка из ЛНР первая, кто заплатил за просмотр порно.