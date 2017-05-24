Неизвестный пятую ночь пугает жителей Ростова трехметровым питоном

В Сети появились фотографии, на которых видно, что ночью в Ростове «просыпается мафия» - кто-то выгуливает опасную взрослую змею. Рептилия занимает целую лавочку и отпугивает местных жителей.

Жители Ростова признаются, что напуганы опасным животным, которое уже пятую ночь занимает лавочки на улице Пушкинской. Трехметровый питон спокойно отдыхает на лавочке, при этом, даже свернувшись, он полностью на ней не помещается. На фотографии, которую опубликовал неизвестный, видно, что змея не только длинная, но и очень толстая. Поэтому подписчики только догадываются, сколько весит рептилия. Из-за этого у многих возник вопрос, как хозяин питона принес его на эту лавочку. Возможно, змею перевозят в машине. Возле лавочки с питоном как раз стоит автомобиль с открытым багажным отделением.

Однако не все выразили свои опасения по поводу экзотического питомца. Некоторые отметили, что змея очень ухоженная и прекрасно себя чувствует. Любители рептилий также восхитились красотой «чуда».