Пассажиры аэропорта «Пулково» шокированы пожарной «безопасностью» помещения

В социальной сети пассажиры, вылетавшие 14 июня из «Пулково», пожаловались на бездействие, отсутствие безопасности и откровенные насмешки со стороны сотрудников аэропорта и службы безопасности во время эвакуации.

Как пишет в соцсети один из улетавших в тот день, во время ожидания своего рейса пассажиры услышали сигнал пожарной тревоги, после чего их попросили пройти к аварийным выходам. Вместе со взрослыми пассажирами находились и дети. Однако позднее выяснилось, что двери аварийного выхода в «Пулково» закрыты. Звонки в спасательные службы города и аэропорта остались без ответа – все сняли с себя ответственность.

Отчаявшимся выбраться из «горящего» помещения аэропорта пассажирам предложили с маленькими детьми прыгать из окон второго этажа. Когда людей, наконец, выпустили на улицу, их встретили шокирующие насмешливые улыбки сотрудников «Пулково». Также, о похожем инциденте рассказала другой пассажир, переживший «прелести» пожарной безопасности главного аэропорт Санкт-Петербурга 4 июня. Тогда аварийные выходы пришлось выламывать.