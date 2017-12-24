Поклонники осудили худобу солистки «ВИА Гра»

Одна из трёх вокалисток группы «ВИА Гра» Эрика Герцерг неприятно поражает поклонников своим болезненным внешним видом.

Эрика Герцерг ведёт довольно активную жизнь в социальных сетях, где часто публикует свои профессиональные и любительские фото. На одном из последних солистка «ВИА Гры» позирует на фоне многоэтажек Киева. На ней надеты штаны skinny и блуза без рукавов, которая оголила костлявые руки девушки.

Эрике нередко делают комплименты, восхищаясь её фигурой, однако фанаты успели проследить: от фото к фото певица становится всё более худой. Некоторые поклонники говорили о том, что Эрика может сидеть на диете. Другие же уверяют, что фигура девушки вовсе не изменились: она осталось очень худой. Тем не менее фаны не забывают делать Эрике Герцег замечания и осуждают за потерю веса.