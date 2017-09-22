«Серябкина с амёбами»: SEREBRO подвегли критике за образы «с перепоя»

Фанаты не одобрили наличие мрачного макияжа, рассчитанного на летнее выступление. Также они раскритиковали выражения лиц участниц группы.

Поклонники не раз ранее отмечали, что новый состав SEREBRO лучшим назвать нельзя. Положительные отзывы были, в основном, только в отношении самой старой участницы – Ольги Серябкиной. Однако в этот раз и она фанатам не понравилась. По мнению пользователей Сети, Серябкина выглядела, словно «с перепоя».

Две другие участницы коллектива были названы «амёбами», которые и не пытались соответствовать образам. Критика была и в отношении чёрных нарядов. Фанаты признали новое фото SEREBRO одним из самых некрасивых и неудачных за всю историю существования данной группы.