Кондитер презентовал Кадырому 400-килограммовый торт с Кораном

Кондитер сделал презент Рамзану Кадырову на праздник Ураза-байрам. Он преподнёс ему торт, все украшения на котором выполнены из бельгийского шоколада.

Ураза-байрам является праздником для всех мусульман, которые отмечают после окончания священного месяца Рамадан. Ренат Агзамов, специализирующийся на кондитерских изделиях с необычным и сложным дизайном, решил в честь этого сделать Рамзану Кадырову презент. Он изготовил торт весом в 400 килограмм, который внешне выглядит как мечеть, стоящая на холме. Возле подножия которой расположился открытый Коран, на котором шоколадом написаны строки.

Кондитер уточнил, что священное писание и полумесяцы, украшающие мечеть, есть никто не будет, заказчик решил оставить их себе на память. Большинство подписчиков с восторгом отметили работу, проделанную Ренатом. Многих впечатлила детализация и общая красота торта. Хотя нашлись и те, кого считает, что при наличии пищевого принтера нет ничего сложного в подобных изделиях. Но количество тех, кто восхитился таланту кондитера, оказалось значительно больше. Кто-то предложил Ренату делать копии своих тортов из других материалов, чтобы можно было сохранить их в качестве произведений искусств.