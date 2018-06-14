«Нет профессии нужней»: Розенбаум поздравил медиков с профессиональным праздником

Музыкант и исполнитель Александр Розенбаум по образованию является врачом-терапевтом. В третье воскресенье июня он не забыл поздравить своих коллег.

На странице Александра в социальной сети появилась публикация, в которой он напомнил о профессиональном празднике всех медицинских работников. Розенбаум поздравил врачей и медсестёр, а также тех, кто на данный момент обучается в институтах и училищах, и примкнет к рядам медиков после получения диплома. «Нет благородней и нужнее профессии», - пишет Александр. Он пожелал работника данной сферы не только счастья и здоровья, но и хорошего отношения со стороны властей к здравоохранению в целом. Певец уверен, что люди, отвечающие за сохранность других людей, заслуживают бережного отношения.

Многие из подписчиков в ответ поздравили Розенбаума, пожелав успеха в творчестве, отметив, что именно им он «лечит души». Часть поклонников поблагодарили самого исполнителя за добрые и тёплые пожелания, которыми он скрасил их день.