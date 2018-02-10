Виктория Лопырёва напомнила футбольным фанатам о презервативах

Телеведущая, модель и посол Чемпионата мира по футболу Виктория Лопырёва обратилась к поклонникам с напоминанием о том, что ВИЧ не является поводом для дискриминации в России и где-либо еще.

На своей странице в социальной сети Виктория решила обсудить одну из острых тем с любителями футбола. Лопырёва уверена, что ВИЧ не может стать причиной для того, чтобы кто-нибудь из зараженных этим вирусом людей был подвергнут дискриминацией. В некоторых ситуациях это может стать даже поводом для осуждения. Как посол не только Чемпионата мира, но и ЮНЭЙДС она напомнила о средствах защиты от ВИЧ во время секса, таких как презервативы, и призвала приятно провести время на мероприятиях, а не забивать свою голову посторонними мыслями.

Модель отметила, что Мундиаль объединяет людей, что её очень вдохновляет. Поклонники Лопырёвой оценили не только её слова и наставления, но и внешний вид девушки, отметив, что она как всегда сексуальна и обворожительна. В комментариях к девушке обратились как к послу Чемпионата мира с вопросом о том, как далеко по её мнению сможет пройти сборная России на турнире.