«Где ты, моя любовь?»: Ольга Бузова хочет родить в скором времени

Певица и телеведущая Ольга Бузова растрогана встречей со своей бабушкой настолько, что готова в скором времени круто изменить свою жизнь.

Ольга Бузова в последние дни часто публикует семейные фото, в которых на первый план выступает её 80-летняя бабушка Алла Тимофеевна. Телезвезда не сетует на жизнь и довольно тем, что имеет, но одно её расстраивает. Её дедушка так и не смог дождаться правнуков, теперь Бузова боится, что не успеет ими порадовать и бабушку.

В соцсети она пишет, что её «бабуля должна дождаться» её детишек, намекая на свою готовность стать матерью. Поклонники вспомнили, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов за время своей супружеской жизни так и не смогли родить, тогда СМИ подозревали, что пара чем-то больна. Сейчас Ольгу останавливает только то, что у неё нет любви. Женихом ей предлагают взять Филиппа Киркорова, сотворившего «чудо» в репродуктивной медицине. Он также вхож в семью певицы и тепло к ней относится.