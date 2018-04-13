Миллионер-трансгендер после выигрыша в лотерею нашла любовь

Миллионер-трансгендер из Великобритании Мелисса Эде после того, как выиграла в лотерее 4 миллиона фунтов стерлингов, купила автомобиль и внезапно нашла свою вторую половинку. Об этом передают зарубежные СМИ.

57-летняя Мелисса Эде выиграла в лотерее джек-пот, который составил 4 миллиона фунтов стерлингов. Теперь женщина-трансгендер является настоящим миллионером, хотя ранее работала простым таксистом. Недавно Мелисса рассказала местным журналистам, что нашла себе возлюбленную Рэйчел Насон.

Кроме того, трансгендер приобрела себе на выигранные деньги автомобиль BMW 4 Series, который обошелся в 32 000 фунтов. Напомним, что Мелисса в прошлом году выиграла джек-пот, купив лотерейный билет стоимостью 10 фунтов стерлингов.