«Халтура высшей пробы»: Поклонники раскритиковали вокал Анны Семенович

Фанатам не понравился ролик с концерта, где звезда вживую исполняла свой хит «За тобой».

По словам Анны Семенович, это одна из её самых любимых песен, потому любое выступление с неё и начинается. В композиции звезда призывает любить и искать свою вторую половинку, ради которой хотелось бы совершать настоящие подвиги. Фанаты красивый посыл оценили, а вот его подачу – нет.

То, как Анна Семенович выступала, интернет-пользователи окрестили «халтурой высшей пробы». Проблемы они обнаружили с вокалом, порекомендовав звезде сначала позаниматься с профессионалом. Также критике подверглась подтанцовка, движения которой слишком часто ломались, словно композиция была совсем не продумана. Фанаты посоветовали Анне Семенович показать себя в каком-то другом занятии, если она хочет заслужить похвалу.