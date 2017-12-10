«Я хочу стать профессиональным певцом»: Кирилл «руки-базуки» шокировал своим голосом

Кирилл «руки-базуки» Терешин сообщил, что хочет стать профессиональным певцом с полным отсутствием музыкального слуха и голоса. Об этом «Синтоловый качок» заявил в своем Instagram.

Кирилл Терешин в очередной раз решил напомнить своим поклонникам о себе. Однако на этот раз парень не стал ещё больше закачивать синтола в свои «руки-базуки», а заявил, что стремится стать профессиональным певцом. «Не судите строго, моя мечта скоро сбудется», - заявил Кирилл и исполнил песню, играя на венике в качестве воображаемой гитары.

Поклонники осудили Терешина и заявили, что на российской сцене хватает и одной Бузовой: «Уже не знает, как прохайпится», «Кровь из ушей», «Неужели, вторая Бузова? Будет Россию позорить», «Как такое только земля терпит! Тебе доктор нужен, чем быстрее тем лучше!», «Не позорь Россию».