Общество

«Я хочу стать профессиональным певцом»: Кирилл «руки-базуки» шокировал своим голосом

Сегодня, 12:50

Кирилл «руки-базуки» Терешин сообщил, что хочет стать профессиональным певцом с полным отсутствием музыкального слуха и голоса. Об этом «Синтоловый качок» заявил в своем Instagram.

Кирилл Терешин в очередной раз решил напомнить своим поклонникам о себе. Однако на этот раз парень не стал ещё больше закачивать синтола в свои «руки-базуки», а заявил, что стремится стать профессиональным певцом. «Не судите строго, моя мечта скоро сбудется», - заявил Кирилл и исполнил песню, играя на венике в качестве воображаемой гитары.

Поклонники осудили Терешина и заявили, что на российской сцене хватает и одной Бузовой: «Уже не знает, как прохайпится», «Кровь из ушей», «Неужели, вторая Бузова? Будет Россию позорить», «Как такое только земля терпит! Тебе доктор нужен, чем быстрее тем лучше!», «Не позорь Россию».

Светлана Славянская
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