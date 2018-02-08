Мэрилин Монро: Рустам Солнцев показал свою роскошную маму

41-летний скандально известный участник «Дома-2» похвастался перед фанатами своей родительницей, за что получил массу негатива и критики.

Мама Рустама Солнцева уже немолодая женщина, однако её ухоженность и любовь к жизни значительно её молодит. На фото женщина, которую зовут Валентина, восседает на кресле в собственном шоуруме в красном летнем платье, а изысканная причёска и макияж напомнили подписчикам Рустама актрису Мэрилин Монро. На фанатов звезды «Дома-2» мама Рустама Солнцева определённо произвела неизгладимое впечатление.

Но если одним она понравилась, за что получила комплименты, то другие обозлились на мужчину. Они обвинили его в оскорблении родительницы и выставлении её больной и немощной, хотя фотографию Рустам Солнцев подписал просто: «Мама». Негодующие поклонники считают, что женщина выглядит на свой возраст и, вероятно, так же себя и ощущает. А лишний раз публично подчёркивать её «возможность» жить не стоит, с чем категорически не согласен Рустам Солнцев.