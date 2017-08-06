Американцы уверены, что 39% информации из СМИ является ложью

Люди больше не доверяют традиционным СМИ, как делали это раньше. Уровень доверия к социальным сетям ещё меньше. Американца, в частности республиканцы и люди со средним образованием, уверены, что 39% информации, которую они поглощают, дезинформация.

The Gallup-Knight Foundation провели опрос 1440 американцев, выбранных случайным образом, с целью определить, насколько взрослые подвержены дезинформации и как крупные интернет-компании противодействуют её появлению. Исследование показало, что американцы уверены, 39% новостей, которые они видят по телевидению, слышат по радио или читаю в газетах, пытаются ввести их в заблуждение. Участники также заявили, что по меньшей мере две трети новостей, полученных из соцсетей, являются неправдой в той или иной степени.

Политические взгляды также влияют на восприятие информации. Например, 51% республиканцев и 54% самопровозглашённых консерваторов с большей вероятностью поверят в ложь, когда речь идёт о старых средствах массовой информации, по сравнению с 23% демократов и 24% либералов.