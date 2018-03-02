В Тольятти по решению суда закрыли ТЦ "Омега"

Жители Тольятти, решившие отправиться в торговый центр, столкнулись с непреодолимой преградой. Двери «Омеги» оказались закрыты и опечатаны.

О случившемся рассказал один из местных жителей, поделившийся снимками уведомлений. На дверях торгового центра размещено уведомление о том, что, по решению районного суда Тольятти, эксплуатация нежилых помещений в здании «Омеги» была приостановлена. Далее идёт перечисление их кадастровых номеров для тех, кто хотел бы более детально ознакомиться с постановлением. На втором снимке автор публикации показал, бумагу, доказывающую, что двери действительно опечатаны, и доступ полностью закрыт.

Жителей Тольятти, проживающих непосредственно возле торгового центра, стал волновать вопрос о том, открыт ли магазин «Магнит», который там располагался. Кто-то обеспокоен только тем, что именно в «Омегу» должна придти долгожданная посылка. Однако пользователи Сети полагают, что в скором времени торговый центр вновь откроет свои двери и будет функционировать как и раньше.