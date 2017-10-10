Болельщики из Перу и Франции поражены Екатеринбургом и его жителями

Накануне матча второго тура между сборными Франции и Перу туристы из этих стран поделились своими впечатлениями о Екатеринбурге, признав, что не ожидали такого приёма.

Екатеринбург встретил болельщиков довольно гостеприимно. Почти сразу после приезда первых гостей значительно вырос интерес к туристическим турам по городу и тому есть объяснение. Как рассказали сами туристы, они были поражены архитектурой города. Ещё больше их впечатлили сами жители – в первую очередь, своей отзывчивостью и желанием помочь.

Интересно, что большинство опрошенных болельщиков выразили желание вернуться в Екатеринбург ещё раз, а 12% определённо сделают это. Иностранные гости также отметили, что город отлично подходит для проведения выставки «ЭКСПО-2025»: она значительно поможет городу и привлечёт ещё больше туристов. Инициировали опрос «Что думают про Екатеринбург жители Перу и Франции» студенты, изучающие испанский и французский языки.