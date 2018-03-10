Неудачный наряд Ксении Бородиной полностью испортил её фигуру

Внешнему виду знаменитостей всегда уделяют особое внимание, а из-за неудачного наряда очередную звезду просто подымут на смех. Ксения Бородина не угадала с выбором юбки, которая подтолкнула поклонников на мысли о беременности ведущей телевизионного проекта «Дом-2».

В своём официальном Instagram-аккаунте Ксения Бородина опубликовала фотографию в наряде, который полностью испортил её фигуру. 35-летняя ведущая может похвастаться подтянутой фигурой, но неудачный выбор юбки добавил ей пару килограммов в области живота. Бежевая юбка с завышенной талией испортила внешний вид телеведущей своей странной драпировкой.

Пользователи иронизировали, что Ксения выпила слишком много пива на Чемпионате мира по футболу, а другие были уверены, что Бородина ждёт третьего ребёнка. Телеведущая пока никак не отреагировала на комментарии о беременности, но поклонники уверены, что для полного счастья в семье Ксении не хватает сына. Напомним, что у Бородиной уже есть две дочери, Маруся и Теона, а также она воспитывает сына своего нынешнего мужа Курбана Омарова, который остался у него с прошлого брака.