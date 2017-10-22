«По старинке»: физик рассказал, почему россиянам не нужны технологии

Михаил Ковальчук высказал резонансное мнение, которое идет в разрез с пониманием того, как должен жить человек в 21 веке. Скандальное мнение разочаровало подписчиков в благих намерениях ученых в отношении народа.

Телеведущий Владимир Соловьёв поделился с подписчиками отрезком из конференции с Михаилом Ковальчуком, известным физиком. Он рассказал, что россиянам не стоит беспокоиться о критическом отставании во внедрении достижений науки и технологий в повседневную жизнь. По мнению специалиста, при активном использовании техники, развитие население замрет, поэтому они не нужны, и надо жить «по старинке».

Но поклонники оказались не согласны. Для них деградация начинается тогда, когда в эпоху технологий во многих селах до сих пор не знают, что такое интернет. Кроме того, подписчики уверены, что высокая должность не дает 71-летнему мужчине права говорить, что надо другим. Для многих технологический процесс это не способ облегчить быт, а приспособленность к внешней среде. Отрицание очевидных особенностей компьютерного века приведет к деградации населения и некачественному уровню жизни.



