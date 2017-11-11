«Вонь, грязь и мусор»: детская больница в Перми погрязла в антисанитарии

Посетители пермской детской больницы шокированы ситуацией в этом лечебном учреждении. Навещая маленьких пациентов, они раз за разом видят одно и то же: в лечебнице не соблюдаются элементарные санитарные требования.

Родители больных детей отмечают, что за все время нахождения в стационаре, туалеты ни разу не убирались, там стоит ужасная вонь. Грязь везде, слой пыли на подоконниках, плохо вымытые полы и мусорные баки переполнены. Обеспокоенные родители намерены обращаться к властям, писать в Минздрав, жаловаться в санитарный надзор. По их мнению, лишь нерадивость больничного начальства – причина антисанитарных условий в детской клинике.

Впрочем, люди более сведущие говорят, что виной происходящему – массовые сокращения техперсонала, мизерные зарплаты санитарок и, как следствие, отсутствие желающих поступить на эту должность. Многие предлагают для начала самим поменьше мусорить, поддерживать порядок и приучать к этому детей.