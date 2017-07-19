Виктория и Дэвид Бекхэм собрали коллекцию картин стоимостью десятки миллионов долларов

Виктория Бекхэм рассказала, что она со своим мужем поклонники картин Старого Мастера, написанных в промежутке между 13 и 19 веками. На многомиллионную коллекцию можно будет взглянуть в одном из лондонских бутиков дизайнера.



Виктория объединилась с одним из старейших аукционных домов «Сотбис», чтобы временно развесить набор из 16 портретов, стоимостью в десятки миллионов долларов в её флагманском магазине в Лондоне. Дизайнер рассказала, что поработать с такой организацией – её мечта, а сами картины Старого Мастера оказались чем-то действительно новым и завораживающим для неё.

«Искусство – это то, что нам с мужем нравится изучать вместе. Каждая картина открывает что-то новое в нас, поэтому очень сложно выбрать фаворита», - говорит Виктория. Тем не менее, в коллекции семьи Бекхэмов уже есть работы Трейси Эмин, Джулиана Шнабеля, Дэмиена Херста и Сэма Тейлора-Джонсона. Виктория призналась, что очень хотела украсить набор картиной Рубенса, но цена была непозволительно высокая - от 4 до 5 миллионов долларов.