"Не для детей": В Перми женщину с детьми не пустили в магазин "Азбука"

Всем знакомы знаки на дверях магазинов и супермаркетов, запрещающие входить с домашними животными или, например, заезжать на роликовых коньках. Однако один из пермских книжных шагнул значительно дальше, не разрешая заходить с детьми, объяснив данное решение довольно странным образом.

Жительница Перми пожаловалась на то, что продавцы в магазине «Азбука» выгнали её из-за того, что женщина собиралась зайти не одна. Сама потенциальная покупательница и не знала, что книжный магазин оказался «не для детей». Женщину подобная просьба обескуражила, ведь она и понятия не имеет, где в таком случае оставить своих чад.

Не менее странной оказалась и аргументация причин этого запрета. Продавцы боятся, что с верхних полок на детей может что-нибудь упасть и покалечить их. При этом на вопрос женщины о том, почему тогда они не переживают о её здоровье, ответили тем, что у них «разные весовые категории».

Жительница Перми удивлена, что магазин работает при таких несоответствиях в технике безопасности. Кроме этого она отметила, что товар стоит почти до самого потолка, что может иметь серьезные последствия в случае возникновения пожара.