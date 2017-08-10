«Как тюрьма»: женщины рассказали об ужасном состоянии гинекологического отделения в Ярославле

В Ярославле клиническая больница №7, которая находится на окраине Заволжского района, шокировала больных, которые должны были лечь в гинекологическое отделение. Женщины должны терпеть ужасное питание, отсутствие горячей воды и плохой ремонт.

Как сообщает женщина, в это отделение поступают пациентки, которые нуждаются в качественной медицинской помощи, те, которым предстоят операции, и беременные. Тем не менее, условий для их пребывания в учреждении совершенно не создано. Здание выглядит заброшенным из-за отсутствия ремонта. Горячей воды нет, как и качественного питания. Пациенткам дают самую дешевую и невкусную еду, экономя даже на соли, при этом платного кафетерия тоже нет.

Лекарства требуется покупать самостоятельно, но аптеки нет, а многим из пациенток нельзя вставать. Женщины возмущены тем, куда уходят их налоги: «XXI век на дворе, а в больнице нет водонагревателя! На что идут наши налоги???!!! Куда идут ежемесячные отчисления по полису ОМС???!!!»

Пользователи Сети согласились с тем, что отделение находится в ужасном состоянии, и больше похоже на тюрьму. При этом многие заметили, что персонал очень приветливый и квалифицированный.