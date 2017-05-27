«Дочь уведёт»: Хайди Клум вышла на прогулку с дочерью без Тома Каулитца

Известный любовник не менее известной модели Хайди Клум пропустил семейную «вылазку» в город, чем заставил беспокоиться поклонников звёзд и насмехаться их хейтеров.

В Сети до сих пор смеются над 16-летней разницей в возрасте между Хайди Клум и Томом Куалтцом. Модель после рождения четверых детей и в свои 45 лет заметно потеряла форму и обрела обвисшую кожу. В то время как её молодой 28-летний любовник, участник группы Tokio Hotel в самом расцвете сил.

Потому прогулка Хайди Клум со своей 14-летней дочерью показалась пользователям Сети странной, ведь с ними не было Каулитца. Хайди и её дочь Хелена были замечены ранее в Нью-Йорке. Хейтеры пишут, что модель поступила разумно, поскольку, будь с ними музыкант, люди подумали бы, что это парень Хелен или взрослый сын самой Клум.