«Что-то с головкой»: Ирина Дубцова устроила дикие танцы на отдыхе в Монако

Певица Ирина Дубцова продолжает проводить свой долгий отпуск в Монако, где порой забывает о том, как упорно ей придётся трудиться вскоре, как кажется её поклонникам. От безделья женщина «сходит с ума».

Поклонники заметили, что новые посты Ирины Дубцовой в социальной сети всё чаще можно отнести к разряду рядовых, нежели звёздных. Продолжительный отдых значительно сказался на певице, и она дала себе волю. Так, она станцевала на балконе отеля под свою новую песню «Зависимы», записанную совместно со Стасом Пьехой.

Однако обычным танцем Дубцова не ограничилась и сняла для поклонников целый ролик «дикой дискотеки». Её движения не несли какой-либо смысл, а больше походили на хаотичное скрещивание ног. И хотя многим поклонникам такая выходка взрослой женщины показалась забавной, другие назвали это «провалом» и стали интересоваться, всё ли нормально у Ирины с головой. Сама певица назвала происходящее «хочумогуделаю».