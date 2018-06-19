«Руки-базуки» признался, что переспит с Бузовой, если сможет ее споить

Кирилл Терёшин признался, что у него есть мечты интимного характера в отношении Ольги Бузовой. Осуществить их ему поможет алкоголь.

«Руки-базуки» пригласили на интервью, где у него поинтересовались про отношение к Ольге Бузовой. Парень признался, что она ему нравится настолько, что он готов к любым методам, чтобы с ней переспать. Самым легким путем ему показалась возможность споить певицу на каком-нибудь мероприятии, или если она придет в гости.

Агрессивный настрой вызвал негодование со стороны зрителей. Многие сравнили Кирилла с насильником и сказали, что ему нечего делать с такими «хотелками» в шоу-бизнесе. Никто не верит, что он сможет осуществить свои коварные планы, а вот получить обвинение в домогательстве – легко.