«Бузова на максималках»: У Кендалл Дженнер заметили «нулёвочку», несмотря на пышные ягодицы

22-летняя модель похвасталась своей загорелой подтянутой фигурой в купальнике, однако пользователи остались разочарованными полным отсутствием у девушки груди.

Кендалл Дженнер в ярко-жёлтом бикини отдыхала у бассейна в Лос-Анджелесе после свидания с австралийским баскетболистом Беном Симмонсом. Девушка выложила в своём официальном Instagram-аккаунте несколько фотографий и видео в этом купальнике, однако пользователи были шокированы тем, что у звезды совершенно нет бюста, который она обычно показывает на профессиональных фотографиях или светских мероприятиях. Комментаторы попытались подловить Дженнер на том, что её пышные ягодицы – дело рук хирургов, а уж никак не гены или результат упорных тренировок. Комментаторы предложили девушке сделать очередную пластику, чтобы убрать «недоразумение».

Пользователи отмечают схожесть звёзды реалити-шоу и певицы Ольги Бузовой. Российские пользователи даже прозвали американку «Бузовой на максималках». Обе девушки замечены за отсутствием груди. Особенно их «нулёвки» видно на фотографиях в купальнике, когда девушки сами себя фотографируют и не применяют фотошоп или не надевают пуш-ап, как это бывает на профессиональных фотосессиях.