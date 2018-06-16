На улицах Перми перед зданием районного суда появились козлы

В Сети опубликовали фотографии животных, которые спокойно гуляют по улицам города. Жители Перми пытаются догадаться, откуда они появились.

Неизвестный автор выложил фотографии с улицы Ленина 10, где на ступеньках и газоне здания гуляют 5 козлов. Трое животных взрослые, на фотографии они жуют траву, а остальные – совсем маленькие и бегают по крыльцу. Пользователь дополнил фото заметкой, что возможно пропажу ищут хозяева. Подписчики группы с юмором отнеслись к ситуации. Помимо очевидного объяснения, что это сбежавшие жители зоопарка, который расположен недалеко, многие выдвинули свои версии. Так, некоторые предположили, что это сбежавшие работники судов, так как ступеньки очень напоминают крыльцо Ленинского районного суда. В связи с этим, многие поинтересовались: «Что, судьи на прогулку вышли?», «Где мантии потеряли?».

Также некоторые заметили, что эти козлы уже несколько лет бегают по улицам. Но пользователи заметили, что землю они всегда удобряют только в правильных местах.