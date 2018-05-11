«Почему не подорожник?»: В Екатеринбурге поражены новым методом ремонта ям

Из поговорки всем известно, что одной из основных проблем России являются дороги. Именно их состояние становится частым поводом для обсуждения среди людей, которые нередко удивляются различным попыткам их отремонтировать.

Пользователь социальной Сети «Вконтакте» решил показать то, как ремонтники решили избавиться от дыры на тротуаре. Для того, чтобы исправить состояние пешеходной дорожки было решено положить на дно ямы листья лопуха, а уже затем засыпать асфальтом. Сам подход пользователь назвал «новыми технологиями», которые его действительно поразили.

Пользователи Сети сразу принялись шутить о том, вместо лопуха нужно было положить подорожник, чтобы восстановление асфальтового покрытия происходило быстрей. «Почему не подорожник?», «По ГОСТу нужно подорожник ложить», - пишут подписчики. Но в комментариях предположили, что нововведением является как раз изменение обычного подхода к ремонту и замена привычных для вех составляющих.