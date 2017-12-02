Эксперты ответили, нужно ли давать гостям за обедом пароль от Wi-Fi

Сегодня редкая встреча друзей или семейный ужин проходят без постоянной проверки своей почты или прослушивания музыки через Интернет. Но родители задались вопросом, не помешает ли такое увлечение технологиями общаться детям в будущем.

Эксперты попытались доступно объяснить плюсы и минусы использования «всемирной паутины» во время семейных застолий. Они попросили помнить, что среди гостей также часто присутствуют дети или подростки, которым вовсе не интересно слушать взрослые разговоры. Их досуг даже с близкими друзьями зачастую проходит в Сети, поэтому лишать их доступа к Wi-Fi будет равносильно оскорблению. Это испортит впечатление детей о семейных собраниях, а осадок останется и во взрослой жизни.

Поэтому маленьких гостей следует завлечь интересными занятиями или разговорами и постараться реже провоцировать ситуации, когда ребёнку хочется взять в руки телефон. Этим же способом следует воспользоваться, если «зависимый от гаджетов» есть и среди взрослых. Однако ни в коем случае нельзя ограничивать доступ гостей к Wi-Fi, говорят эксперты. Ведь в современном мире мастерство гостеприимства стало оцениваться умением принимающей стороны создать атмосферу, в которой Сеть не нужна.