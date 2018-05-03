«Не важно, где ты»: Глюкоза похвасталась съёмкой на помойке

«Тебе самое место на свалке», - отреагировали пользователи на ироничный снимок Натальи Чистяковой-Ионовой.

Популярная певица опубликовала в своём официальном Instagram-аккаунте фотографию с помойки. «Не важно, где ты. Важно, кто ты», - иронично похвасталась съёмкой Глюкоза, однако пользователи не оценили посыл девушки. «Тебе самое место на свалке», - самый популярный комментарий под снимком. Пользователи уверены, что Натальи следовало бы оставаться и дальше в тени, а не выпускать новые песни. Многих очень полюбился рисованный прототип Чистяковой-Ионовой, а ассоциации с реальной личностью теперь вызывают только негативные эмоции.

Комментаторы нашли объяснение странному поведению певицы. По мнению пользователей, Сергей Шнуров оказал дурное влияние на Наталью. Напомним, что Группа «Ленинград» долго время сотрудничала вместе с певицей Глюкозой и репером ST, чтобы выпустить совместный клип на песню «Жу-Жу». В клипе Наталья предстала в образе девушки-мстителя, которая боролась с организованной преступностью.