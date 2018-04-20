В Нижнем Новгороде недовольный водитель подрался с машиной соседа

Место для парковки во дворе часто становится причиной для ссоры между соседями, которые могут жить даже на одном этаже. Но не все стараются вымещать злость на автомобилях обидчиков.

В социальной сети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, в которой показано странное поведение одного из автовладельцев. Автор публикации рассказал о том, что случай произошел по адресу улица Комсомольская 11. Мужчине, показанному на видео, не понравилось, что рядом с его автомобилем припарковался сосед, из-за чего он буквально пришел в бешенство. Он принялся бить по автомобилю, вымещая на нём всю свою агрессию. Однако когда появился владелец авто, он просто сел в свою машину и уехал.

Хозяин транспорта, пострадавшего от чужих ударов, не сразу заметил, что по всему кузову остались вмятины. Кроме этого, лобовое стекло оказалось разбитым. Владелец автомобиля намерен использовать видеозапись с камеры видеонаблюдения для возмещения ущерба через суд.