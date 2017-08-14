Эксперт рассказала, как поступать родителям, если их дети стали наркоманами

Страх за ребёнка значительно перевешивает все переживания родителей за самих себя. Эксперт рассказала о том, как стоит вести себя семьям в тех случаях, когда дети пристрастились к наркотикам.

В первую очередь психолог отметила, что к наркомании стоит относиться как к серьезной проблеме со здоровьем, а не ждать, что этот период в жизни ребёнка пройдёт. Кроме этого стоит принять, что это отражается на всей семье. Эти первые два шага необходимо сделать родителям, иначе от наркотиков не избавиться.

В отношении ребёнка следует постараться сделать так, чтобы в семье была более дружественная и радостная атмосфера, чтобы дети не задумывались о том, что наркомания даёт им больше эмоций. Именно вовлечение во многие интересные и увлекательные процессы поможет отодвинуть наркотики на второй план, что упростит лечение. Кроме этого, эксперт отмечает, что родителям не стоит винить себя в наркомании ребёнка, ведь они не виноваты в случившемся.