Анастасия Задорожная выгуляла Барселону по Москве и написала претензию Сергею Собянину

Актриса Анастасия Задорожная впервые вышла со своим питомцем на столичные улицы без поводка, но девушка нашла, за что раскритиковать Сергея Собянина.

Анастасия Задорожная, как заядлая собачница, была несказанно рада и очень довольна увеличившимся количеством облагороженных для прогулок мест в российской столице. Девушка отметила, что площадка найдётся для любой компании и любой цели прогулки. В Москве стало настолько удобно, что собак теперь можно отпускать гулять даже без поводка. Однако так комфортно себя могут чувствовать только люди и их домашние питомцы.

По-прежнему грустно и сложно живётся животным в приёмниках. Центры содержания бездомных животных нуждаются в корме и улучшенной и расширенной территории, о чём правительство не желает заботится уже долгое время. Свою претензию Задорожная изложила в обращении к мэру, но поклонники не уверены, что чиновнику интересны бездомные животные.