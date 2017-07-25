Александр Ревва с "дочерьми-грибами" восхитил поклонников

Александр Ревва поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлён вместе с дочерьми. Своим поклонникам он предложил придумать фотографии смешное название, пообещав вознаградить самых креативных.

На странице Александра в Instagram появилась публикация, в заголовок для которой Ревва предложил выбрать самим. Он отметил, что самые креативные будут вознаграждены «лайками». На опубликованной фотографии запечатлены дочери юмориста в белых шляпах с широкими полями, на которых написано «don’t disturb». Сам Александр стоит чуть поодаль от девочек и разговаривает по телефону.

Поклонники стали шутить о том, что девочки преследуют Александра, и он видимо решил позвонить в полицию, чтобы сообщить о том, что его преследуют «грибы». На что другие стали отвечать тем, что не стоит злоупотреблять посещением Амстердама. Но не все поклонники стали шутить и предлагать названия, некоторые просто восхитились фотографией, выразив свое мнение о том, что получилась она просто замечательно.