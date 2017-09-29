Муж Юлии Ковальчук ушёл под воду во время съёмок нового клипа

Экс-солистка «Блестящих» показала закулисье экстремальных съёмок клипа на её новую песню «Включи во мне свет», записанную совместно с Алексеем Чумаковым.

Новый хит супругов сильно тронул их поклонников, потому ожидания от видеоработы у фанатов были завышены. Подвести их не хотели и сами Юлия и Алексей, поэтому тщательной продумали сюжет клипа, чтобы тот удвоил эмоции от песни. Так, было решено, что Алексей появится в клипе под водой. Съёмки проходили в бассейне, а безопасное погружение музыканту обеспечили специалисты.

Элементы съёмок Юлия Ковальчук опубликовала в социальной сети. Как стало известно, во время выполнения опасного трюка певица находилась рядом с Алексеем. Поклонники, подсмотревшие процесс создания видео на песню, пришли в восторг и уже с нетерпением ожидают премьеру. Сама Юлия Ковальчук также рада новой песне настолько, что порой поёт её в машине, забывая следить за движением.