Фонд Константина Хабенского помог подопечной побывать на выпускном

Фонд специализируется на помощи детям с опухолями в мозгу. Своей подопечной Лизе они оказали не только медицинскую помощь, но и устроили настоящий выпускной вечер.

На странице в Instagram было опубликовано сообщение о новом проекте, который реализовал Фонд Константина Хабенского. Они решили помочь Лизе не только в том, чтобы побороть болезнь, но и в повседневной жизни. Девушка была вынуждена пропустить свой школьный выпускной из-за реабилитационного курса. Однако волонтеры Фонда вместе с партнером Дарьей Гуськовой решили, что это не повод не отпраздновать вообще. Поэтому была устроена сюрприз-вечеринка, где девушке подарили не только выпускной вечер, но и платье с туфлями. Как пишут волонтеры, такая практика у них называется «терапией счастья».

Подписчики Фонда поддержали инициативу, отметив, что девушка выглядит очень счастливой. Многие пожелали ей здоровья и поблагодарили волонтеров за помощь которую они оказывают больным детям.